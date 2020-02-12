В Белоруссии кассирша призвала белоруса говорить по-русски

В Минске кассирша призвала белоруса говорить по-русски и пригрозила охраной. Мужчина написал об этом пост на своей странице в Facebook.

Житель Минска по имени Арамаис Миракян опубликовал в посте диалог с продавщицей в магазине «Коммунарка» на Красной улице. По его словам, женщина не смогла понять белорусский язык.

Покупатель спросил по-белорусски: «Есть ли фруктовый чай?» На что продавщица ответила на русском языке, что в стране два государственных языка, попросив говорить по-русски. «Я с тобой не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков [разговариваю]», — возмутился мужчина. После того как продавщица пригрозила вызвать охрану, он попросил дать жалобную книгу и вызвать администрацию магазина.

Мужчина добавил, что намерен написать письмо руководству магазина, так как не терпит хамства.

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