Отказавшегося принимать у российского пенсионера монеты продавца уволят

Кассиршу одного из московских супермаркетов, которая отказалась принимать монеты у пенсионера, уволят. Об этом сообщила генеральный директор сети Елена Мальцева, передает «Говорит Москва».

По словам Мальцевой, кассир нарушила стандарты работы организации и компания не поддерживает ее поступок. Директор также извинилась за «действия недобросовестного сотрудника».

6 октября стало известно, что кассирша одного из московских супермаркетов отказалась принимать мелочь у пенсионера, который хотел купить хлеб. Подписчица районного сообщества во «ВКонтакте» написала, что мужчина был чисто одет, но, «возможно, просит милостыню». Отмечается, что мужчине купили хлеб другие покупатели. После его ухода кассирша якобы долго смеялась и говорила, что 10 копеек уже не деньги и она «не будет засорять ими кассу».

С конца 2012 года Центробанк России прекратил выпуск монет в одну и пять копеек — там отметили, что хотели бы отказаться от выпуска мелких монет, потому что россияне фактически их не используют.

В мае сообщалось, что в России в обращении находятся 72,8 миллиона рублей монетами достоинством в одну копейку; 288,5 миллиона пятикопеечными монетами; 2,5 миллиарда рублей монетами в 10 копеек и 3,6 миллиарда монетами в 50 копеек.

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