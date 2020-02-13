Тюремщики дали добро на застолье в колонии с участием убийцы Немцова

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области дало добро на застолье в колонии с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Росбалт».

По информации агентства, отбывающие наказание в исправительной колонии (ИК-3) мусульмане в 2018 году решили отметить один из главных исламских праздников Ураза-байрам. За несколько месяцев до события тюремщикам было направлено соответствующее обращение, которое было передано в региональное управление ФСИН. Там его одобрили, поскольку подобные мероприятия для осужденных не запрещены.

Источник «Росбалта» отмечает, что все присутствующие на столе продукты были разрешены. «Никаких деликатесов там нет: редиска, другие овощи, соки, мясо. Часть продуктов были приобретена в магазине колонии, часть (в частности — мясо) официально передана родственниками заключенных. Мероприятие проходило под контролем сотрудников ИК-3», — говорит он.

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Единственное нарушение, допущенное на праздновании исламского праздника, — телефон, использование которого осужденным запрещено. На него и были сделаны снимки. Нарушителю может грозить административное наказание.

По мнению собеседника издание, на опубликованные в 2018 году фотографии обратили внимание только сейчас из-за конфликта Дадаева с ФСИН и спецслужбами. «От него требуют как информацию по самому делу, так и задают вопросы о руководящих Чеченской республикой людях», — продолжил источник.

Убийца Немцова отказывается их давать, и из-за этого ему постоянно выносят замечания. Более того, недавно суд удовлетворил ходатайство о переводе Дадаева на три года в колонию тюремного типа. Решение обжаловано, а ближайшее время апелляцию рассмотрит Иркутский областной суд. «И как раз в этот момент появляются старые фото и обсуждается тема, что Дадаеву надо ухудшить условия содержания», — резюмировал он.

Снимки застолья с участием Дадаева в колонии появились в сети 12 февраля. По данным издания «Подъем», они были сделаны в июле 2018 года, когда Дадаев отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

ФСИН начала служебную проверку с целью установления автора фотографий и других деталей.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За совершение преступления были осуждены пять уроженцев Чечни, в том числе Дадаев. Дадаев отбывал наказание в Иркутске до ноября 2018 года, но из-за многочисленных нарушений порядка был переведен в колонию в Ангарске.