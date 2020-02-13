Песков ответил на вопрос о застолье убийцы Немцова в колонии

В Кремле не видели фотографий застолья с участием осужденного за убийство политика Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 февраля.

«Где вы роетесь в интернете? Присылайте мне утром ссылки, я тоже буду смотреть», — сказал Песков, обращаясь к журналистам.

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Снимки застолья с участием Дадаева в колонии появились в сети 12 февраля. По данным издания «Подъем», они были сделаны в июле 2018 года, когда Дадаев отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

ФСИН начала служебную проверку с целью установления автора фотографий и других деталей.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За совершение преступления были осуждены пять уроженцев Чечни, в том числе Дадаев. Дадаев отбывал наказание в Иркутске до ноября 2018 года, но из-за многочисленных нарушений порядка был переведен в колонию в Ангарске.

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