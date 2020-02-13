Индия загородит трущобы стеной к приезду Трампа

В городе Ахмедабад в Индии идут работы по строительству стены длиной в 400 метров, чтобы загородить городские трущобы к приезду президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Представитель местных властей объяснил постройку стены соображениями безопасности, а также указал, что она ведется в рамках облагораживания территории.

Подрядчик, который возводит стену по заказу государства, однако описал цели иначе: барьер будет стоять вдоль дороги от аэропорта к городу, по которой Трамп поедет на встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Он рассказал, что 150 каменщиков работают круглые сутки, чтобы успеть закончить проект до приезда американского лидера в Индию. В трущобах, расположенных вдоль дороги, проживают примерно 800 бедных семей.

21 января СМИ рассказали об эпизоде из книги о президенте США, написанной журналистами The Washington Post: Трамп якобы продемонстрировал незнание географии, заявив, что Индия и Китай не граничат, во время встречи с Моди в 2017 году.

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