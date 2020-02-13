Российские ученые исследовали мифы малочисленных народов Ямала и Югры

Ученые Тобольского педагогического института имени Менделеева совершили экспедиционные выезды в Ямал и Югру для сохранения уникального фольклора малочисленных народов Западной Сибири, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

К языкам коренных народов Западной Сибири относятся мансийский, хантыйский, ненецкий, селькупский, язык сибирских татар и другие. «Особенность современной языковой обстановки заключается в том, что народы, говорящие на родственных и неродственных языках, постоянно контактируют, что не может не сказаться и на изменении языковой ситуации», — говорится в публикации.

«В целях реконструкции и сохранения лингвистического и культурологического наследия» были собраны языковые материалы в населенных пунктах, в том числе труднодоступных, в двух регионах. Полученные данные позволили исследователям сделать вывод, что у каждого народа есть свои уникальные обрядность и мифология, однако их многовековое соседство привело к обмену определенными символами и традициями. Это хорошо заметно в мифах и сказаниях большинства местных народов, в которых наблюдается много общего. При этом не произошло «тотальной ассимиляции и нивелирования особенностей самобытных культур».

Ранее для народа энцев на Таймыре собрались сделать первый букварь на их родном языке. Энцы остаются единственным народов в Арктике, не имеющем письменности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!