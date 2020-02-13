На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу

Парламент Белоруссии принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный герб. Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения носят художественный характер. Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы. Кроме того, герб станет объемнее, а надпись «Республика Беларусь» — четче.

По словам министра юстиции Олега Слижевского это сделает герб государства более миролюбивым. Он объяснил, что на нынешнем контуре Евразии параллели и меридианы «будто бы заключают мир в некую клетку». Он считает, что это может вызвать «неправильные ассоциации».

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии.

Нынешний герб Белоруссии представляет собой измененный вариант герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Как официальный символ его приняли на референдуме в 1995 году.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!