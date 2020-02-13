Преступники притворились доктором и полицейским и убили другого преступника

dailymail.co.uk

Двое преступников притворились доктором и полицейским, напали на мужчину, проходившего лечение в больнице Эквадора, и убили его. Кадры с места событий опубликовали Daily Mail.

На видео, снятом с камеры видеонаблюдения в больничном коридоре, запечатлены двое переодетых мужчин, которые направляются в сторону палаты. Вскоре раздаются выстрелы, медицинский персонал разбегается в панике. На следующих кадрах мужчины скрываются на парковке.

Отмечается, что они напали на другого преступника — 33-летнего Алекса Луго Сальтоса. Он проходил лечение после того, как на него напал сокамерник. Тот выстрелил мужчине в спину и в ноги.

Сальтос отбывал 26-летний срок за убийство. Daily Mail пишет, что напавшие уже пойманы, сейчас они находятся в полиции.

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