Смертельный китайский вирус «взял в заложники» экономику Финляндии

Экономика Финляндии оказалась в заложниках смертельного китайского коронавируса Covid-2019, пишет Bloomberg. Государственная компания Finnvera Oyj, выполняющая функции экспортно-кредитного агентства, выдала большое количество кредитов и кредитных гарантий на покупку произведенных в странах Северной Европы, в том и в самой Финляндии, круизных судов. Их взяли крупные международные операторы.

Из-за коронавируса рынок дорогих морских и океанских круизов оказался под угрозой. У берегов Японии в настоящее время стоит на карантине лайнер с несколькими десятками зараженных пассажиров на борту. Если распространение эпидемии продолжится, спрос на новые суда упадет, а уже взятые на них кредиты окажутся под риском дефолта.

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Общая сумма кредитных гарантий, ответственность по которым в конечном счете лежит на правительстве Финляндии, составляет 11 миллиардов евро, что равняется шестой части государственного бюджета на 2020 год и 10 процентам от совокупного госдолга.

До тех пор, пока заемщики сохраняют платежеспособность, гарантии по кредитам не учитываются среди обязательств правительства, однако ситуация изменится, если они окажутся не в состоянии платить. Среди заемщиков крупные круизные операторы, в том числе американская Carnival Corp. и американо-норвежская Royal Carribean Cruises.

Количество заразившихся коронавирусом Covid-2019 превысило 45 тысяч. Более 1100 из них умерли, более 4,8 тысячи выздоровели.

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