В Австрии откроют мемориал в память советских воинов

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» построит в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя мемориал в память советских военных. Фонд приглашает родственников погибших воинов принять участие в церемонии торжественной закладки камня 22 июня 2020 года.

Русское воинское кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя было создано осенью 1945 года. На нём похоронены солдаты и офицеры, погибшие во время освобождения Австрии от фашистской оккупации. Это уроженцы и жители России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Грузии. При поддержке фонда «Вольное Дело» исследователи завершают работу по составлению списка погибших и объявляют о поиске их родных. Таким образом исследователи рассчитывают получить более подробную информацию о воинах, погибших в окрестностях Лаа-ан-дер-Тайя.

Мемориал увековечит имена более восьмисот человек. Фонд «Вольное Дело» также откроет интернет-портал, где будет рассказана история венской наступательной операции против немецких войск и опубликованы биографии советских воинов. Торжественная церемония закладки камня состоится в Лаа-ан-дер-Тайя 22 июня 2020 года.

Фонд окажет помощь всем, кто захочет посетить могилы родных и принять участие в церемонии.

В 2018 году на средства основателя фонда «Вольное Дело» Олега Дерипаски рядом с русским кладбищем в Лаа-ан-дер-Тайя был построен храм святого Архистратига Божия Михаила. Это уменьшенная копия церкви Покрова на Нерли во Владимирской области. При строительстве храма использовалась древняя технология ручной резьбы по камню. Строительные материалы доставлялись в Австрию из России.

В сентябре 2018 года храм был освящен, с января 2019 года в нем проводятся богослужения. На кладбище в Лаа похоронен дед Олега Дерипаски — украинец Тимофей Дерипаско, гвардии младший лейтенант. В апреле 1945 года он погиб в сражении под Лаа, ему было 26 лет.