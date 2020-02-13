Изучены микробы в московском метро

Российские ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из США исследовали микробиом московского метрополитена и выделили основные виды представленных там бактерий. Результаты научной работы опубликованы в журнале Computational and Structural Biotechnology Journal.

В публикации говорится, что разнообразие микробов в общественном транспорте тесно связано с объемом пассажиропотока, поскольку большая часть микроорганизмов приносится в метро на коже человека и подошвах обуви. Для проведения исследования были собраны образцы с пола, стен и поручней. В условиях лаборатории из этих проб были выращены бактерии.

Согласно полученным данным, в столичном метро есть бактерии рода Arsenicicoccus, Brevundimonas, Dietzia, Pseudomonas, Stenotrophomona. Никаких опасных болезнетворных микроорганизмов не обнаружено. Авторы работы отметили, что по микробной среде московская подземка похожа на нью-йоркскую.

В 2016 году американские исследователи провели аналогичное исследование в метро Бостона и пришли к выводу, что, вопреки распространенному мнению, метрополитен крупных городов нельзя назвать рассадником опасных микробов. Изучив пробы с сидений, поручней и аппаратов по продаже билетов, ученые выяснили, что на этих поверхностях микробов не больше, чем в других местах в городе. Больше всего микроорганизмов было обнаружено на поручнях, чаще всего встречалась кожная бактерия Propionibacterium acnes, которая вызывает прыщи.

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