Российская пенсионерка перекрыла дорогу везущему китайцев на карантин автобусу

Пенсионерка из Свердловской области встала посреди дороги и не давала проехать автобусу, который вез граждан Китая на карантин в местный санаторий. Видео опубликовал телеканал «360».

«Я только сейчас узнала, я не пущу», — говорит женщина окружающим. К ней подходит крепкий мужчина и оттаскивает в сторону, после чего транспорт проезжает.

Героиня ролика пояснила каналу, что перекрыла путь, потому что боится распространения вируса. «Я за себя не боюсь, я жизнь прожила. У меня внучата, жизнь еще впереди. Зачем нам это надо?», — сказала она.

Карантинная зона создана в Екатеринбурге на базе оздоровительного центра «Бодрость». Прибывших в Россию граждан Китая будут отправлять туда на 14 дней.

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