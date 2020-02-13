Переживший плен и ядовитую инъекцию россиянин засудил своего похитителя

Занимающийся поставками яхт, петербургский бизнесмен Михаил Фартушный отсудил у организатора своего похищения и бывшего делового партнера Георгия Яремчука 500 тысяч рублей. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, потерпевший заявил иск на 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за три дня плена, во время которого ему вкололи якобы ядовитое вещество, однако суд удовлетворил требования на лишь 500 тысяч рублей. Эту сумму судебные приставы перевели ему на счет с банковских вкладов осужденного за похищение Яремчука. Часть денег взыскана с него за счет пенсии и зарплаты в колонии.

Фартушного похитили вечером 4 октября 2015 года в Петербурге. Неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, надели ему пакет на голову и отвезли в частный дом в поселке Синявино. Там похитители потребовали с бизнесмена пять миллионов рублей в виде пожертвований на лекарства для гуманитарного конвоя в Донецкую и Луганскую республики. Чтобы подкрепить свои требования преступники сделали Фартушному инъекцию, предупредив, что, если в течение двух недель не ввести антидот, начнется медленное отмирание внутренних органов.

Напуганный заложник стал обзванивать друзей и родственников, чтобы собрать требуемую сумму, но ему удалось найти только 100 тысяч евро. Тем временем близкие Фартушного сообщили о похищении в полицию и через три дня его освободили из плена.

Выяснилось, что организовал преступление партнер бизнесмена Яремчук, у которого были финансовые трудности. Тот привлек к похищению еще четверых сообщников, среди которых оказался контрактник Военно-медицинской академии. Следователи установили, что они кололи Фартушному новокаин, выдавая его за отравляющее вещество.

В июле 2017 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил похитителей к срокам от 2,5 до 10 лет лишения свободы.

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