Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна поделилась фотографией в нижнем белье своего собственного бренда Savage X Fenty. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре певица запечатлена сидящей боком к фотографу на фоне ткани из светло-розового тюля, накинутой на ее ноги. Она позирует в кружевном белом бюстгальтере и трусах из того же материала.

Ее образ дополняют чулки в тон комплекта и различные аксессуары: браслеты, кольца, крупные серьги и жемчужное ожерелье. Прическу знаменитости украсили розовые бигуди и несколько заколок.

Пост Рианны собрал почти три миллиона лайков и 22 тысячи комментариев. Пользователи сети восхитились ее фигурой. «Ты выглядишь шикарно, боже мой», «Посмотрите на эту девушку, она просто огненная», «Почему ты такая идеальная?», «Королева», — написали они.

В январе 2020 года Рианна уже участвовала в съемке для рекламы своей бельевой марки. Она выпустила новую коллекцию белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом (Adam Selman). На фото поп-исполнительница демонстрирует алый блестящий бюстгальтер. Помимо этого, на ней надеты чулки и трусы в тон верха, а в руках она держит пуховик красного оттенка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!