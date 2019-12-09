Рианна снялась в рекламе в золотом бикини

badgalriri / Instagram

Американская певица и создательница бренда Fenty Рианна показала откровенные кадры, на которых она позирует в купальнике. Видео появилось в официальном Instagram-аккаунте исполнительницы.

На ролике Рианна в очках в стиле 1990-х стоит на фоне растений и красит губы золотым блеском из новой коллекции косметики Trophy Wife Life бренда Fenty Beauty. При этом на певице — золотистое бикини с тонкими лямками и треугольными чашечками. Ее образ дополнен массивными золотыми серьгами и браслетом.

Так Рианна прорекламировала выпуск новой лимитированной косметики золотистых оттенков, названной Trophy Wife (в переводе означает «статусная жена» — термин, который используется в отношении молодых привлекательных жен, демонстрирующих своей внешностью статус супруга, обычно старого и богатого, — прим. «Ленты.ру»).

В лимитированный набор вошли хайлайтер, блеск для губ, жидкая подводка для глаз и помада. Он доступен по цене 69 долларов (4,5 тысячи рублей).

Это не первый раз, когда Рианна делится снимками или видео в купальнике с подписчиками. Так, в октябре певица опубликовала ролик, на котором она идет в черном бикини и парео по дорожке среди пальм. В руках исполнительница держала бежевую сумку, а в зубах — сигарету.

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