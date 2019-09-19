Выглядывающие из-под платья штаны Рианны насмешили поклонников

Американская поп-исполнительница Рианна вышла на публику во время своего визита в Сеул в платье и штанах. Снимок знаменитости опубликован в Instagram-аккаунте модного журнала Instyle.

На фотографиях Рианна позирует в ярко-розовом платье в пол от французского модного бренда Jacquemus, расстегнутом наполовину. Из-под распахнутого подола виднеются объемные штаны нежно-персикового цвета с карманами той же марки. Наряд певицы дополнен босоножками медного оттенка на каблуках.

Поклонники раскритиковали образ исполнительницы, посчитав его слишком несуразным. «Я люблю Рианну, но этот наряд ее очень полнит, и это просто ужасно», — расстроился один фанат. «Я думала, что у нее на ногах буррито! Хаха!» — шутила другая пользовательница. «Мне нравится платье, но эти мешковатые брюки просто нелепость. Уж лучше бы они были прямыми», — советовал третий комментатор. «Она что, беременна? Почему она вдруг стала носить такие мешковатые вещи и прикрывать живот?» — предположил еще один подписчик.

Ранее в сентябре Рианна снялась в откровенной фотосессии для рекламы новой коллекции нижнего белья собственной марки Savage x Fenty. На фотографиях 31-летняя певица позирует в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и легинсах в тон. На одном из кадров Рианна сидит на пуфе спиной к камере, а в зеркале видно ее отражение.

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