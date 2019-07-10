Внешний вид Рианны на обложке журнала разозлил азиатов

Американскую R’n’B- и поп-исполнительницу Рианну обвинили в культурной экспроприации из-за фотосессии в китайском национальном костюме. Негативные комментарии пользователей Instagram наводнили публикацию с обложкой нового выпуска Harper’s Bazaar в официальном аккаунте издания.

Для китайской версии журнала певица снялась в нескольких костюмах в образе гейши. В качестве обложки выбрали фотографию, где она одета в насыщенно-синее платье с открытыми плечами, напоминающее кимоно. Кроме того, на голове певицы — высокая прическа сакко с украшениями в виде вееров. «Ее не заботит чужое мнение, когда она делает то, что любит», — подписали снимок администраторы аккаунта Harper’s Bazaar и отметили, что в этой съемке «западная икона стиля встретилась с восточной эстетикой».

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Читатели журнала бросились критиковать Рианну за неуважение к китайским традициям. «Это огромная пощечина всей азиатской культуре», — написал один из них в комментариях. «О нет! И это для азиатской аудитории... Пожалуйста, остановитесь», — попросил другой. «Какого черта она это надела?» — возмутился еще один пользователь соцсети.

Сотрудники Harper’s Bazaar пока не ответили на претензии комментаторов.

В июне телезвезда Ким Кардашьян вывела из себя японцев, назвав собственную линейку нижнего белья «Кимоно». Пользователи соцсетей возмутились из-за того, что кимоно является их традиционной национальной одеждой и в Японии его носят только по особым случаям. По мнению одной из них, утягивающее белье, выпускаемое Кардашьян, даже отдаленно не напоминает кимоно, а то, что она просто выбрала для названия слово, в котором есть корень «Ким», означает неуважение к истинному значению этой одежды. В результате Кардашьян прислушалась к мнению народа и изменила имя своего бренда.

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