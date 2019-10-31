Рианна снялась в откровенной фотосессии и показала новую коллекцию белья

Американская певица и создательница дома моды Fenty Рианна прорекламировала новую линейку нижнего белья Savage x Fenty. Девушка опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

На фото артистка лежит на боку на кровати в черном бюстгальтере и трусах, колготках с надписями Savage x Fenty и туфлях на шпильках. Рианна дополнила образ двумя ожерельями и крупными серьгами.

В подписи к фото певица сообщила, что новая коллекция, состоящая из трех моделей, была разработана Джалилом Вивером (Jahleel Weaver) — младшим креативным директором дома Fenty, которого также называют стилистом Рианны.

Большинство подписчиков восхитились внешним видом певицы и похвалили новое белье. «Это просто незаконно!» — написал один из пользователей соцсети. «Уже бежим покупать! Мы готовы! Это так дико!» — прокомментировала новую коллекцию поклонница. «Мне нужны эти чулки!» — согласилась с ней еще одна девушка.

‪This holiday season, ya girl is comin’ all the way through! I’m sharing my very own stylist with you so you BETTER. GET. READY. I brought on @illjahjah to create THREE @savagexfenty Xtra VIP Boxes – one for each of your Savage moods ‬🥳😏🥰‪ They drop 11/1 at MIDNIGHT EST only on savagex.com/jahleel. #UXTRA‬ Фото опубликовано @badgalriri

В сентябре блогерша Селеста Барбер скопировала откровенный снимок американской поп-исполнительницы Рианны. Женщина выложила коллаж из двух фото: на первом обнаженная Рианна в красных трусах, черных чулках и перчатках позирует для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty, а на втором в такой же позе и в том же наряде лежит Барбер.

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