Рианна прошлась в купальнике на видео и вызвала восторг поклонников

badgalriri / Instagram

Американская певица и создательница дома моды Fenty Рианна выложила в своем Instagram-аккаунте видео в купальнике и восхитила поклонников.

На видео девушка в черном бикини и парео идет по дорожке среди пальм. В руках она держит бежевую сумку, а в зубах — сигарету. Ее шею украшает золотое ожерелье.

«Ты просто супермодель на подиуме. Идеальное дефиле», — написал один из подписчиков. «Я готов смотреть это видео на повторе бесконечно», — прокомментировал другой поклонник певицы. «Еще и с эффектом замедленной съемки. Ты просто идеальна!» — согласился третий.

В сентябре блогерша Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала откровенный снимок американской поп-исполнительницы Рианны.

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