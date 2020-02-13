Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»

Единоначалие и поддержка правительства для финансовой стабилизации предприятий отрасли позволят предприятиям «Роскосмоса» встать с колен и обеспечить госкорпорации лидирующие позиции в области создания новых ракетно-космических систем, сообщил ТАСС гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию) Николай Севастьянов.

Менеджер объяснил ротацию в РКК управленческих кадров, которые ранее назначались «стрелочниками» за невыполнение соответствующих программ.

«Восемь месяцев я пытался исправлять ситуацию, не меняя руководящий состав и структуру предприятия. Но в итоге стало ясно, что надо менять распределение работ между руководителями, назначать новых, снимать часть полномочий со старых, иначе ситуацию не исправить», — сказал чиновник госкорпорации.

Ранее бывшему руководителю «Энергии» Сергею Романову, в январе 2019 года пониженному до первого замгендиректора, предложили занять должность уборщика производственных и служебных помещений или подсобного рабочего второго разряда.

В декабре 2019 года Севастьянов назвал генконструктора пилотируемых программ «Роскосмоса» Евгения Микрина конкретным виновником космических провалов России.

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В июле 2019 года два источника агентства в российской ракетно-космической отрасли сообщили, что летные испытания космического корабля «Федерация» могут сдвинуть с 2022-го на 2025 год, а виновными в неудачах и задержках объявят прежнее руководство «Энергии» и «Роскосмоса».

В ноябре 2018 года Романов, занимая должность гендиректора РКК, назвал виновным в затягивании реализации перспективных российских космических программ — например, создания «Федерации» и подготовки к пуску к Международной космической станции модуля «Наука» — прежнее руководство проектов, уже покинувшее место работы.

Еще в январе 2006 года Севастьянов заявлял, что российская база на Луне будет создана раньше американской — уже к 2015 году, а с 2020 года Россия займется на Луне добычей гелия-3.

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