Французский фигурист ответил отказавшемуся считать его мужиком Костомарову

Французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в паре с Габриэлой Пападакис в танцах на льду, ответил на критику российского олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Его слова приводит «Бизнес Online».

Сизерон посмеялся над замечаниями Костомарова и пообещал внимательнее изучить их. «Если Роман не видит во мне мужчины, наверное, это его проблема, а не моя — разве не так? Как вариант, можем прислать ему в подарок очки», — заявил француз.

В октябре прошлого года Костомаров раскритиковал катание Сизерона в интервью «Спорт-Экспрессу». «Это "голубое" катание, которое я не приветствую. Сизерон все-таки партнер и должен быть мужиком. А он непонятно — то ли партнерша, то ли партнер», — сказал он тогда.

Сизерон и Пападакис — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года, четырехкратные чемпионы мира (2015, 2016, 2018, 2019) и пятикратные чемпионы Европы (2015—2019). В этом сезоне на первенстве континента они уступили первое место российской паре Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

Костомаров выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2006 года, двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

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