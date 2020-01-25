Российские фигуристы выиграли золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу на чемпионате Европы, который проходит в Австрии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российской паре удалось выиграть золото, несмотря на второе место в короткой программе. В произвольном танце Синицина и Кацалапов набрали 131,69 балла, доведя общую сумму до 240,42 балла. Второе место досталось спортсменам из Франции Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Их результат — 220,28 балла. Третье место также заняла российская пара — Александра Степанова и Иван Букин набрали 211,29 балла.

24 января россиянам удалось занять весь пьедестал по итогам короткой программы в женском одиночном катании. Лучшей среди них стала Алена Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020 проходит с 20 по 26 января в австрийском Граце.

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