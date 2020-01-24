Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После проката в активе 16-летней россиянки 84,92 балла. Второе и третье места также остались за представительницами России. Второй результат у Анны Щербаковой (77,95 балла), а 15-летняя Александра Трусова получила за свой прокат 74,95 балла.

Первенство Европы проходит без участия других россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Загитова приостановила спортивную карьеру — об этом она объявила в декабре 2019-го. Медведева снялась с участия в чемпионате России, таким образом лишившись возможности отобраться на чемпионат Европы.

В 2019-м Загитова выиграла серебро чемпионата Европы. На счету Медведевой серебро турнира в 2018-м.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2020 проходит с 20 по 26 января в австрийском Граце.

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