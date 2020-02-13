Создателя Telegram-канала задержали за вымогательство у российского чиновника

Блогера Дмитрия Свиридова задержали по подозрению в вымогательстве денег у представителя администрации подмосковного города Королева. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, создатель Telegram-канала «Канал Демона» Свиридов требовал у чиновника 800 тысяч рублей, в противном случае угрожая распространить в Интернете некие компрометирующие сведения.

Как сообщает Telegram-канал «Опер слил», оперативники задержали блогера при получении денег во время оперативно-разыскного мероприятия в московском кафе. В отношении него возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Ранее сообщалось, что тюменского блогера Алексея Кунгурова арестовали на 15 суток за его пост под названием «Допустимо ли называть русский народ говном?» Суд признал его виновным в возбуждении ненависти или вражды публично через интернет (статья 20.3.1 КоАП России).

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