Блогер попытался пойти на штурм секретной базы «Зона 51»

Блогер из Голландии Тиес Гранциер (Ties Granzier) и его друг Говерт Чарльз Вильгельмус Джейкоб Свип (Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep) были арестованы в США после того, как попытались проникнуть на территорию секретной военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. Об этом пишет BuzzFeed.

Полиция задержала Гранциера и Свипа, когда они продвинулись на три мили (около четырех километров) вглубь закрытого Невадского испытательного полигона и находились в десяти милях (примерно 16 километров) от «Зоны 51».

Внутри машины, на которой ехали блогер и его приятель, правоохранители обнаружили несколько камер, телефон, ноутбук и дрон. Задержанные разрешили полицейским просмотреть видео, которое они сняли на территории полигона.

Гранциер и Свип собирались посетить мероприятие «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» («Штурмуем "Зону 51", они не смогут остановить нас всех»). Оно было запланировано к проведению 20 сентября 2019 года в городе Рейчел, расположенном недалеко от секретной военной базы. Готовность поучаствовать в мероприятии выразили несколько миллионов человек.

В начале августа Facebook удалил шуточную группу, посвященную событию, так как контент в ней противоречил правилам сообщества. Спустя несколько дней администрация соцсети разблокировала страницу, однако позднее сами организаторы были вынуждены отменить мероприятие из-за опасений «гуманитарной катастрофы».

