Жириновский пришел в Госдуму в перчатках и поучил депутатов борьбе с вирусами

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в Госдуму в белых перчатках и поучил депутатов борьбе с вирусами. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 13 февраля.

По словам политика, чтобы уберечься от вирусов, следует носить перчатки. «Более 30 тысяч микробов на наших руках. (...) Они постепенно проникают в организм и ослабляют его», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что россияне меньше других обеспокоены опасностью китайского коронавируса. Лишь 42 процента опрошенных сказали, что считают вспышку болезни угрозой. Больше всего вируса боятся японцы (66 процентов), австралийцы (61 процент) и жители США (55 процентов).

По последним данным, число заболевших от коронавируса приблизилось к 50 тысячам. Болезнь унесла жизни 1310 человек. За сутки в провинции Хубэй было выявлено 14 840 новых случаев заболевания.

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