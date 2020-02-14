Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости. Такое заявление он сделал на общем собрании акционеров издательского дома Daily Journal Corp., в котором он занимает пост главы, сообщает Forbes.

«То, как они любят ставить на акции — действительно глупо. Сложно представить что-нибудь тупее того, как китайцы обращаются с акциями. Ведь они так хороши во всем остальном», — отметил Мангер, имея в виду пристрастие китайских трейдеров к спекуляции с ценными бумагами. Местные игроки известны тем, что предпочитают совершать множество сделок, руководствуясь новостями о компаниях, вместо того, чтобы инвестировать в долгосрочный рост котировок.

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При этом 96-летний финансист отметил, что китайские компании на сегодняшний день являются «самыми сильными в мире» и превосходят американские. К тому же, они показывают более уверенные результаты роста.

Среди других тем, которых коснулся Мангер, были колебания акций американского производителя электрокаров Tesla. «Их акции пошли вверх, потому что [основатель компании] Илон Маск убедил людей, что может вылечить рак. Он своеобразный человек, но он не может ошибаться во всем. Я бы никогда не купил их акции и не продал бы их вкороткую [в надежде на понижение цены]», — отметил инвестор.

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