Россиян предупредили об эпидемии нарциссизма в мире. Некоторые нарциссы могут быть и абьюзерами, поскольку и для тех, и для других характерны схожие черты. Об этом заявила врач-психотерапевт, член профессионального объединения врачей-сексологов Елена Малахова, передает агентство «Москва».

По ее словам, именно нарциссическое расстройство личности является одной из предпосылок к тому, чтобы человек стал абьюзером. И людей с таким расстройством становится все больше, отметила Малахова. «Вот некоторые из характерных черт и паттернов нарциссов: манипуляции, обесценивание, подчинение себе, нарушение границ. Это все характерно и для абьюзеров, но не все нарциссы являются абьюзерами», — пояснила она.

Кроме того, Малахова предупредила, что отношения с абьюзерами несут риск возникновения проблем со здоровьем, поэтому заканчивать их рекомендуется как можно скорее. Распознать абьюзера на раннем этапе отношений можно по двум признакам: первый — склонность человека к нарушению чужих границ, второй — дискомфортные ощущения при контакте с ним.

Малахова подчеркнула, что сначала абьюзеры не проявляют открытую агрессию, поэтому «формально придраться как будто и не к чему». В этой связи следует обращать внимание на «особое» чувство юмора человека, в котором, как правило, проявляется пассивная агрессия. «Для сохранения здоровья и психики из этих отношений лучше выходить как можно раньше. Подстроиться под абьюзера не получится, потому что его главный мотив — "садировать" партнера для получения нездоровых эмоций», — заключила она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru