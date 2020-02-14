Cербы собрались расколоть Боснию и Герцеговину

Республика Сербская собралась расколоть Боснию и Герцеговину (БиГ) — сербы вознамерились выйти из состава страны. Об этом заявил представитель сербского энтитета в президиуме БиГ Милорад Додик, сообщило 13 февраля издание Telegraf.

Додик подчеркнул, что дальнейшее пребывание Республики Сербской в БиГ в ее нынешнем виде грозит сербам несвободой и «тихим уничтожением». Условием для предотвращения раскола страны он назвал выход иностранцев из ее Конституционного суда и возобновление его работы «как во всех других странах».

Мы сделаем это, и нас не остановят ни США, ни кто-либо еще, потому что мы считаем, что Дейтонские соглашения были разрушены — прежде всего благодаря фактору иностранного вмешательства. Милорад Додик Член Президиума Боснии и Герцеговины

По мнению политика, в настоящий момент суд действует в интересах боснийских мусульман. Поводом для такого заявления стала судебная передача сельскохозяйственных земель Республики Сербской в ведение властей БиГ. В Конституционном суде страны, который, по словам Додика, нарушает права сербов, трое из девяти судей — иностранцы.

В августе 2019 года Додик сказал, что вопрос вступления в НАТО может поставить под угрозу существование единой Боснии и Герцеговины, поскольку Республика Сербская выступает против этого. Политик также известен своей пророссийской позицией и призывами признать крымский референдум о присоединении к России.

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Милорад Додик является одним из трех членов президиума Боснии и Герцеговины — коллективного высшего органа исполнительной власти, аналогичного посту главы государства, в котором заседает представитель каждой из трех крупных национальных групп страны. До этого Додик на протяжении восьми лет занимал пост президента Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной Республики Босния и Герцеговина (1992-1995), входившей в состав Югославии. Республика оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

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