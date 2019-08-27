Европейской стране предрекли развал из-за НАТО

Вопрос вступления в НАТО может поставить под угрозу существование единой Боснии и Герцеговины. Такое заявление сделал бывший президент входящей в страну Республики Сербской Милорад Додик, передает ТАСС.

«Мы [Республика Сербская] против НАТО, я сто раз об этом говорил. Я согласен вместе работать над сохранением мира. (...) Но в этой стране все сводится на разговор о членстве в НАТО. Сегодня мы встречались с заместителем командующего альянсом, и я сказал ему, что в Боснии и Герцеговине нет каких-то революционеров, но эта страна очень тяжело функционирует, и всего одна тема может развалить ее, и я попросил, чтобы этой темой не была НАТО, а так выглядит, что это может случиться», — сказал Додик.

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В марте Гаагский трибунал приговорил к пожизненному заключению бывшего лидера Республики Сербской 73-летнего Радована Караджича. Его признали виновным в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной Республики Босния и Герцеговина (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

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