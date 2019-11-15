Додик рассказал о бескорыстной помощи Путина

Бывший президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Россия бескорыстно помогает сербской автономии. Об этом он рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам лидера сербов в Боснии, президент России Владимир Путин никогда ничего не требовал от его энтитета (местной автономии — прим. Ленты.ру), а просто предлагал помощь. «Мы все здесь живем и думаем, что Россия справедливая и нам очень помогает», — подытожил он. Бывший президент Республики Сербской также рассказал, что Лондон выделил 12 миллионов фунтов стерлингов на создание трех центров «против российского влияния на Балканах» — в Сараево, Подгорице и Тиране. «И это все оплачивает Великобритания, и все это существует в их официальных документах», — подчеркнул он.

Член президиума Боснии также заявил, что границы этого государства могут быть изменены. «Что за страна Босния, нужда какая? Босния и Герцеговина является выдумкой либерального капитализма. (...). Сегодня в Боснии и Герцеговине существует линия разграничения, которая четко очерчивает Республику Сербскую, и эта линия энтитетов также может стать государственной границей», — сказал местный лидер сербов. Додик также заявил, что по его мнению, не существует боснийских сербов, а есть только сербы.

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В августе Додик сказал, что вопрос вступления в НАТО может поставить под угрозу существование единой Боснии и Герцеговины, так как Республика Сербская выступает против этого.

Милорад Додик является одним из трех членов президиума Боснии и Герцеговины — коллективного высшего органа исполнительной власти, аналогичного посту главы государства, в котором заседает представитель каждой из трех крупных национальных групп страны. До этого Додик на протяжении восьми лет занимал пост президента Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Политик известен своими пророссийскими взглядами. Так, он уже говорил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен волей народа, которую необходимо уважать. Он обвинил Запад в двойных стандартах, напомнив, что тот не признал результаты волеизъявления в Крыму, но в то же время считается с решением политической элиты в Косово, где референдума не было.

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