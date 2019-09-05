Украину возмутили слова Додика о Крыме

МИД Украины выразил протест из-за обещания члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика посетить Крым. Текст обращения опубликован на сайте ведомства.

Реакция украинского внешнеполитического ведомства связана с интервью Додика изданию «Русский репортер», в котором он выразил желание посетить полуостров. «Я выберу время для визита и не вижу причин, почему бы этот визит мог не состояться», — сказал он. Украинский МИД в связи с этим напомнил свою позицию, согласно которой «поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права».

Кроме того, дипломаты обратили внимание на слова Додика о том, что Крым является частью России. «Лично моя позиция не допускает никакой дилеммы. Крым вообще не надо было изымать из состава России. Это была ошибка коммунистов, которую, к сожалению, сейчас так рьяно отстаивает Запад», — сказал политик. При этом он отметил, что Босния и Герцеговина вряд ли признает российскую принадлежность полуострова, поскольку для этого помимо его голоса также требуется поддержка других членов президиума.

МИД Украины в ответ на это поблагодарил президиум балканской страны за его официальную позицию «по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» и отметил, что воспринимает заявление Додика как его личное мнение.

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Милорад Додик является одним из трех членов президиума Боснии и Герцеговины — коллективного высшего органа исполнительной власти, аналогичного посту главы государства, в котором заседает представитель каждой из трех крупных национальных групп страны. До этого Додик на протяжении восьми лет занимал пост президента Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины.

Политик известен своими пророссийскими взглядами. Так, он уже говорил, что вопрос о присоединении Крыма к России решен волей народа, которую необходимо уважать. Он обвинил Запад в двойных стандартах, напомнив, что тот не признал результаты волеизъявления в Крыму, но в то же время считается с решением политической элиты в Косово, где референдума не было.

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