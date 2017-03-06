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Президент Республики Сербской счел вопрос Крыма решенным

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Милорад Додик
Милорад Додик

Вопрос о присоединении Крыма к России решен волей народа, которую необходимо уважать. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик в интервью «Известиям», опубликованному в понедельник, 6 марта.

«Крым перешел к России на основании референдума, а волю народа необходимо уважать. Крымский вопрос решен», — сказал Додик. Он обвинил Запад в двойных стандартах, напомнив, что тот не признал результаты волеизъявления в Крыму, но в то же время считается с решением политической элиты в Косово, где референдума не было.

Президент Сербской республики также выразил мнение, что многие европейские страны выступают за снятие санкций с России, и «подобные настроения только нарастают». «Они попытались экономически ослабить Россию, но сами понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы», — добавил он.

При этом Додик отметил, что западные страны опасаются усиления России. «Москву боятся, и многих не устраивает, что Россия под руководством Владимира Путина вернула позиции на международной арене. Поэтому Запад сохраняет риторику холодной войны», — заключил политик.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. В принятой 22 февраля 2008 года резолюции парламента Республики Сербской говорится, что боснийские сербы могут выйти из состава Боснии и Герцеговины, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей, имеющих право голоса, поддержали такое решение. В Киеве отказались признать результаты плебисцита. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с полуостровом нормам международного права. Также российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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