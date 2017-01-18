Президент Республики Сербской попал под американские санкции

Министерство финансов США ввело санкции в отношении президента Республики Сербской (РС) Мирослава Додика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как указывает в свою очередь Reuters, введенные ограничения позволяют американским властям наложить арест на имущество и активы политика, которые находятся под юрисдикцией США.

Неназванный американский чиновник, слова которого приводит агентство, пояснил, что санкции являются результатом многократных призывов политика к отделению от Боснии и Герцеговины, невыполнения им решений Конституционного суда страны и угроз запретить жителям Республики Сербской служить в армии Боснии и Герцеговины.

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По мнению американских властей, эти действия представляют угрозу для сохранения нынешней ситуации в Боснии и Герцеговине, сложившейся в результате заключения Дейтонских соглашений.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. В принятой 22 февраля 2008 года резолюции парламента Республики Сербской говорится, что боснийские сербы могут выйти из состава Боснии и Герцеговины, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово.