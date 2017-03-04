В Совфеде предложили запретить рекламу с картой России без Крыма

Члены Совета Федерации предложили запретить демонстрацию рекламы, на которой изображена карта России без Крыма и Севастополя. Соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы в пятницу, 3 марта, внесли сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков выступили. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки планируется внести в закон «О рекламе». Сенаторы полагают, что рекламу, показывающую карту России без обозначения Крыма и Севастополя, следует расценивать как «пропаганду нарушения территориальной целостности страны». «Указанные изменения вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт РФ, наглядных пособий», — говорится в пояснительной записке.

Материалы по теме Золотая лихорадка Почему в Киеве снова мечтают о возвращении Крыма

Кроме того, отмечается, что в рекламной деятельности по производству и продаже алкогольной продукции используются искаженные топографические данные. «В туристической деятельности компания TripAdvisor обозначала Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН», — добавили сенаторы.

2 февраля международная правозащитная организация Freedom House в своем докладе об уровне гражданских и политических свобод в мире опубликовала карту Украины без Крыма. На инфографике полуостров был отмечен отличным от Украины цветом, как отдельная территория.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

В конце января типография в Киеве выпустила в продажу развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым указан как российская территория.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей, имеющих право голоса, поддержали такое решение. В Киеве отказались признать результаты плебисцита. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с полуостровом нормам международного права. Также российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.