Президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик отказался пожать руку послу США в Боснии и Герцеговине Морин Кормак. Как пишет Blic Online, на траурной церемонии в память жертв нацизма и хорватского усташества в концлагере Ясеновац Додик пожал руки всем, в том числе своим политическим оппонентам, но проигнорировал протянувшую ему руку Кормак.

С января этого года президент РС находится под санкциями американского Минфина. Собеседник Reuters пояснял, что ограничения являются результатом многократных призывов политика к отделению от Боснии и Герцеговины, невыполнения им решений Конституционного суда страны и угроз запретить жителям Республики Сербской служить в армии БиГ.

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Также Додик заявлял, что вопрос о присоединении Крыма к России решен волей народа, которую необходимо уважать. «Москву боятся, и многих не устраивает, что Россия под руководством Владимира Путина вернула позиции на международной арене. Поэтому Запад сохраняет риторику холодной войны», — говорил политик.

Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории бывшей союзной республики Боснии и Герцеговины (1992-1995), входившей в состав Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года, когда под давлением НАТО и ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки как федерации, так и конфедерации, государство Босния и Герцеговина в составе двух образований — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины. В принятой 22 февраля 2008 года резолюции парламента Республики Сербской говорится, что боснийские сербы могут выйти из состава Боснии и Герцеговины, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово.