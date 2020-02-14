Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу

Безработный житель Гонконга с пневматическим пистолетом ворвался в ювелирный магазин и попытался скрыться с украшениями на миллион гонконгских долларов, но был пойман сотрудниками торговой точки. Об этом сообщает портал Asia One.

В четверг, 13 февраля, мужчина в маске вошел в ювелирный магазин в гонконгском районе Вонкок. На глазах у двух сотрудников вооруженный нападавший вылил на кассу растворитель и вытащил пистолет. Он объявил, что происходит ограбление, и протянул работникам магазина нейлоновую сумку, в которую потребовал сложить украшения. Все ограбление длилось две минуты.

В замешательстве сотрудники торговой точки наблюдали за тем, как грабитель быстро уложил золото в сумку и выбежал из магазина. Вскоре продавцы отошли от шока и пустились в погоню. Втроем они догнали подозреваемого, завязалась драка. Происходящее увидел полицейский, у которого был выходной. Он присоединился к драке до прибытия на место происшествия коллег. Грабитель укусил одного из сотрудников магазина во время борьбы, пострадавшего отвезли в больницу.

Сотрудники магазина отняли у нападавшего сумку с добычей. В ней оказалось 188 ювелирных изделий на сумму более миллиона гонконгских долларов (8,1 миллиона рублей). Также в сумке лежал пневматический пистолет, которым мужчина угрожал продавцам.

Подозреваемый оказался 52-летним безработным. Полиция предполагает, что он действовал в одиночку, но проведет дополнительное расследование, чтобы выяснить, были ли у него сообщники.

Ранее сообщалось, что хозяин ювелирного магазина в американском городе Санди-Спрингс, штат Джорджия, отбился от вооруженных грабителей банками с соленьями. Одного из нападавших владелец магазина сумел задержать до прибытия полиции, еще трое грабителей попытались сбежать от сотрудников правоохранительных органов, но попали в аварию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!