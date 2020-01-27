Владелец ювелирного магазина отбился от грабителей банками с соленьями

Хозяин ювелирного магазина в американском городе Санди-Спрингс, штат Джорджия, отбился от вооруженных грабителей банками с соленьями. Об этом сообщает сайт телеканала WSB-TV.

В субботу, 25 января, четверо грабителей ворвались в помещение ювелирного магазина. Угрожая оружием посетителям и сотрудникам магазина, они разбили молотками витрины и начали хватать украшения.

В этот момент хозяин магазина вернулся с обеда. Он увидел грабителей и начал избивать их сумкой, в которой лежали несколько банок с соленьями. Одного из нападавших владелец магазина сумел задержать до прибытия полиции. Еще трое грабителей попытались сбежать от сотрудников правоохранительных органов, но попали в аварию.

Полицейским удалось задержать троих из четырех подозреваемых в совершении преступления: 40-летнего и 17-летнего жителей города Атланта, штат Джорджия, и 16-летнего подростка из Ист-Поинта.

Им предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, нанесении злонамеренного ущерба частной собственности, нанесении побоев и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Еще одному подозреваемому удалось скрыться. Владелец ювелирной лавки пожелал не оглашать публично своего имени и названия магазина.

Ранее сообщалось, что владелец ювелирного магазина в английском графстве Уорикшир сумел отбиться от грабителей, которые были вооружены мачете. Он пинал дверь в попытке не пустить входившего грабителя до тех пор, пока на место не прибыли полицейские.

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