Новость о сносе канатки по Южно-Сахалинском оказалась фейком

Нарушения при оформлении документации и строительстве канатной дороги под Южно-Сахалинском невозможно исправить и новую канатку будут сносить, сообщил Regnum. В свою очередь, руководитель Сахалинского управления Ростехнадзора Сергей Истомин, на слова которого сослались журналисты, сообщил, что беседоваших с ним общественников не интересовали пути выхода из сложившейся ситуации, спрашивали только о нарушениях.

Истомин подтвердил, что беседовал с экологами, представителями общественной организации, интересовавшимися судьбой знаковой для региона стройки. Он рассказал им о проблемах, препятствующих выдаче построенному объекту ЗОС (заключения о соответствии — прим. «Ленты.ру») и, в частности отметил, что часть нарушений, например несвоевременность оформления документации, невозможно исправить. Истомин пояснил экоактивистам, что решение по этому вопросу будет приниматься в судебных инстанциях и описал негативный для застройщика сценарий. Вместе с тем, по его словам, после возвращения ситуации в правое поле, проведения комплекса экспертиз и испытаний, ситуация будет урегулирована.

Канатная дорога на северном склоне горы Красной под Южно-Сахалинском предназначается для обслуживания комплекса горнолыжных трасс, в районе долины реки Еланьки, известной как Долина туристов.