Ростехнадзор рассказал о значительном снижении аварийности в 2019 году

Показатели аварийности в России за два последних года снизились на 14,3 процента, а количество смертельных случаев — на 6,8 процента. Об этом говорится в проекте итогового доклада о результатах деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в 2019 году, опубликованного на официальном сайте ведомства в преддверии заседания коллегии Ростехнадзора, которая должна состоятся 21 февраля 2020 года.

«Улучшение показателей практически по всем направлениям. И это не стечение обстоятельств и не разовый успех — тенденция: с 2014 по 2019 год аварийность снизились на 33,6 процента, а количество смертельных случаев — на 38 процента. Доклад окончен. Всем докладам доклад, надо сказать», — прокомментировал проект отчета Telegram-канал «Берг-коллегия».

В документе отмечается, что в сфере энергетического надзора динамику основных показателей своей деятельности в 2019 году — аварийность и травматизм, Ростехнадзор рассматривает как положительную: по сравнению с 2018-м годом количество аварий снизилось на 31 процент, а именно с 39 до 27, число погибших уменьшилось на 7 процентов с 41 случая до 38.

Согласно проекту доклада, в 2019 году в области промышленной безопасности отмечено снижение количества аварий на опасных производственных объектах по сравнению с 2018 годом на 7,5 процента.

В документе также говорится, что в 2019 году число людей, пострадавших в области промышленной безопасности по сравнению с 2018 снизилось на 1,6 процента, в том числе уровень смертельного травматизма сократился на 10 процентов. Число погибших непосредственно в результате аварий в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилось на 4 процента.

На конец 2019 года в Российской Федерации насчитывается 3 388 бесхозяйных гидротехнических объектов. По сравнению с 2018 годом дополнительно выявлено и передано для дальнейшей работы органам местного самоуправления 647 бесхозяйных ГТС (в 2018 году — 334).