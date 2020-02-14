Выданные россиянке пособия на ребенка-инвалида решили забрать назад

В Тверской области Пенсионный фонд решил забрать назад 59 тысяч рублей, которые выплачивались местной жительнице Ирине Ларионовой в качестве пособий на содержание дочери с инвалидностью на протяжении одиннадцати месяцев. Об этом говорится в решении Кашинского межрайонного суда, опубликованном на сайте инстанции.

В мае 2018 года Ларионова обратилась в Пенсионный фонд. Она попросила назначить ей ежемесячную выплату по уходу за ребенком с инвалидностью, указав, что не работает и получает пособие по безработице. Ей согласились выплачивать 5,5 тысячи рублей.

Позднее, в 2019 году, проверка Пенсионного фонда показала, что на момент обращения женщина работала сиделкой в Общероссийской общественной организации инвалидов. Примечательно, что Ларионова была трудоустроена в организации с апреля по июнь 2018 года. Несмотря на это, в Пенсионном фонде сочли «необоснованным обогащением» весь одиннадцатимесячный период выплат, поскольку на момент обращения с заявлением о назначении дополнительной выплаты Ларионова «скрыла факт своего трудоустройства».

Так, суд постановил взыскать с Ларионовой «переплату» в размере 59 435 рублей. Эти деньги она получала с 7 мая 2018 года по 31 марта 2019-го. Ларионова иск не признала.

Ранее в Ростове-на-Дону 9-летнему мальчику, который лишился одного глаза и вынужден носить протез, отказали в инвалидности и пособии. Мальчику удалили глаз в полтора года. У него диагностировали рак сетчатки, после операции наступила ремиссия. Инвалидность сняли как раз на основании того, что болезнь отступила. Юрист обратил внимание на то, группа инвалидности назначается людям, которые лишились руки или ноги, а не глаза. По его мнению, отказ в получении инвалидности может быть мотивирован отсутствием квот.

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