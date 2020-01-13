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Российскому ребенку без глаза отказали в инвалидности

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В Ростове-на-Дону 9-летнему мальчику, который лишился одного глаза и вынужден носить протез, отказали в инвалидности и пособии. Об этом сообщается в сюжете НТВ.

По данным телеканала, мальчику удалили глаз в полтора года. У него диагностировали рак сетчатки, после операции наступила ремиссия. Инвалидность сняли как раз на основании того, что болезнь отступила. Однако, по словам юриста Фарида Ахмадуллина, ремиссия не может считаться полным исцелением, поскольку без одного глаза ребенок не может вести полноценную жизнь.

Кроме того, родителям мальчика приходится каждый год менять протез — это обходится им примерно в 30 тысяч рублей. Семья вынуждена тратить сбережения на замену протеза, поскольку тех денег, которые зарабатывают мать и отец ребенка, едва хватает на жизнь, отмечают журналисты.

Мать мальчика ведет переписку с Минздравом и бюро медико-социальной экспертизы, но ей говорят, что такое решение не противоречит закону. Действительно, отмечает юрист Ахмадуллин, группа инвалидности назначается людям, которые лишились руки или ноги, а не глаза. Юрист предположил, что отказ в получении инвалидности может быть мотивирован отсутствием квот.

По словам заместителя руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Ростовской области Андрея Пайкова, по данному факту назначена проверка.

Ранее сообщалось о жительнице села Елтышево Новосибирской области, частично парализованной 68-летней Вере Коцупий, которая четыре года не может оформить инвалидность из-за отсутствия в населенном пункте врачей. Частично ноги у женщины отказали в 2015 году, после первого инсульта. Через два года у нее случился второй, Коцупий помогает муж. Женщина пожаловалась, что ей приходится самостоятельно покупать памперсы и лекарства, хотя при инвалидности ей это выделялось бы бесплатно.

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