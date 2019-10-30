К парализованной россиянке отказался ехать врач для оформления инвалидности

Жительница села Елтышево Мошковского района Новосибирской области, частично парализованная 68-летняя Вера Коцупий, четыре года не может оформить инвалидность из-за отсутствия в населенном пункте врачей. Об этом сообщила «Российская газета».

Частично ноги у женщины отказали в 2015 году, после первого инсульта. Через два года у нее случился второй, Коцупий помогает муж. Женщина пожаловалась, что ей приходится самостоятельно покупать памперсы и лекарства, хотя при инвалидности ей это выделялось бы бесплатно.

В селе пять лет не работает медпункт, и врач обещал приехать в мае, но приехал только в июле, так как «не доехал». Раньше медики приезжали в Елтышево хотя бы два раза в неделю, однако два года назад перестали ездить совсем. В больнице сказали, что для получения инвалидности женщине надо ехать в райцентр Мошково, однако муж Коцупий переживает, что она с трудом перенесет поездку за 50 километров.

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При этом в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области сказали, что готовы приехать сами, но нужно направление от медицинской организации, Пенсионного фонда или соцзащиты. Однако для этого женщине придется ехать в больницу, так как необходимо пройти обследования и сдать анализы.

Главврач Мошковской ЦРБ также заявила, что надо вызвать участкового терапевта на дом, который назначит время для обследования. Женщине придется поехать в больницу, чтобы сделать флюорографию. Главврач отметила, что у соцзащиты есть социальное такси — в организации Коцупий предоставили телефон руководителя службы. В Минздраве «Российской газете» сказали, что женщину не придется везти в больницу, так как все обследования и анализы проведут у нее дома.

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