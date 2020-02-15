Пьяный россиянин двумя ударами нанес полицейскому пять травм

В Москве полицейский был госпитализирован с пятью травмами после нападения пьяного мужчины, которого он задержал. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянин избил командира взвода патрульно-постовой службы (ППС) полиции в отделении Пресненского района столицы после задержания за административное правонарушение. Как уточнил источник, нетрезвый мужчина нанес полицейскому два удара — сперва левой ногой по лицу, а затем правой ногой по бедру.

Сотрудника ППС доставили в поликлинику с переломом скулы, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом бедра и нижней челюсти и сотрясением мозга.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее в феврале московская школьница самокатом отбилась от приставшего к ней полицейского. Инцидент произошел в одном из домов на севере столицы. 11-летняя девочка возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт вместе с незнакомцем. Там он снял штаны и начал приставать к школьнице, но та не растерялась и ударила его.

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