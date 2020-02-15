Гиперзвуковые ракеты США будут ядерными

Разрабатываемые Соединенными Штатами гиперзвуковые ракеты хотят оснастить ядерными боеголовками. Об этом сообщает Defence Blog.

Издание пишет, что такой ответ сенаторы получили от американских военных в ходе недавних слушаний. Соответствующий вопрос был задан сенатором Ангусом Кингом главе Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генералу Терренсу О’Шонесси и главе Стратегического командования США Чарльзу Ричарду.

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В феврале последний подтвердил, что активное испытание американского гиперзвукового оружия начнется в 2020 году.

В январе Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США на космодроме Сесил в Джексонвилле (Флорида) провела стендовые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты X-60A компании Generation Orbit Launch Services.

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