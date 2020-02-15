Норвегия отказалась от консультаций с Россией по Шпицбергену

Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил заместитель главы норвежского МИД Аудун Халворсен.

«Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то граждане России или российские компании. Тем не менее Норвегия не консультируется с другими государствами по поводу суверенитета на какой-либо части норвежской территории», — сказал Халворсен.

Ранее в феврале российское посольство в Осло сообщило о письме Лаврова министру иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде по случаю 100-летия подписания Договора о Шпицбергене. По мнению дипломатов, Норвегия отдает участки, расположенные в пределах действия договора, на разработку нефтегазовых ресурсов. Из-за этого у российских компаний не осталось возможностей принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки, заявили в посольстве.

Договор, определяющий международно-правовой статус архипелага Шпицберген, был подписан в 1920 году. Его заключили США, СССР, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Все эти страны могли вести хозяйственную деятельность на островах.

В настоящее время, помимо Норвегии, своим правом вести хозяйственную деятельность на островах пользуется только Россия. Так, на острове Западный Шпицберген есть российский населенный пункт Баренцбург, а также два законсервированных поселка — Пирамида и Грумант. Эти населенные пункты формально принадлежат Норвегии, однако фактически управляются Россией.

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