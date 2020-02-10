Российские ученые пожаловались на норвежцев из-за Шпицбергена

Норвежские власти ограничивают ученым из России доступ к некоторым территориям на архипелаге Шпицберген. Об этом НСН рассказал директор Центра исследований Арктики РАН Владимир Павленко.

По его словам, об этой ситуации ему сказали ученые Российской Академии наук, которые работают на архипелаге. Упомянутая им ситуация наблюдается последние несколько лет в подконтрольных Норвегии районах. Это препятствует работе археологов, историков, биографов, проведению исследований полезных ископаемых и природных ресурсов. «Прослеживается некий тренд, и это не очень здорово, и не ведет к расширению контактов в области фундаментальных исследований Арктики, о которых Российская Федерация много говорит», — отметил ученый.

Он указал, что в российских поселках Пирамида и Баренцбург россияне не испытывают никаких проблем «в соответствии с заявками, оформленными по правилам, которые декларировал губернатор Шпицбергена еще несколько лет назад».

Ранее российское посольство в Норвегии сообщило, что в Шпицбергене Осло нарушает договоренности от 9 февраля 1920 года. Например, норвежцы не дают российским компаниям получить доступ к минеральным ресурсам и разработке нефтегазовых месторождений. В представительстве указали, что архипелаг — это не «исконно норвежская территория».

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