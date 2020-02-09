Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене

Посольство России в Норвегии обвинило Осло в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене. Сообщение было опубликовано на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Москва считает, что Осло отдает участки, расположенные в пределах действия договора, на разработку нефтегазовых ресурсов. Из-за этого у российских компаний не осталось возможностей принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки, заявили в посольстве.

Дипломаты также подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом. При этом Шпицберген — «не исконно норвежская территория», архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре, напомнили в дипмиссии.

Договор, определяющий международно-правовой статус архипелага Шпицберген, был подписан в 1920 году. Его заключили США, СССР, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Нидерланды и Швеция. Все эти страны могли вести хозяйственную деятельность на островах.

В настоящее время, помимо Норвегии, своим правом вести хозяйственную деятельность на островах пользуется только Россия. Так, на острове Западный Шпицберген есть российский населенный пункт Баренцбург, а также два законсервированных поселка — Пирамида и Грумант. Эти населенные пункты формально принадлежат Норвегии, однако фактически управляются Россией.

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