В Киеве оценили 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

Тезисы, которые были изложены в документе «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не соответствуют позиции Киева, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко в беседе с Ukrinform.

По ее словам, документ не является официальным. «Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации в сфере безопасности на Украине», — отметила Зеленко.

Пресс-секретарь также указала на то, что документ был удален с официального сайта Мюнхенской конференции, поскольку организаторы мероприятия не признали его.

Документ был опубликован 14 февраля. Он получил название «Двенадцать шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе». «Мюнхенский план» включает восстановление работы Совместного центра по контролю координации (СЦКК), создание переговорной группы между военными ведомствами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции), увеличение пропускной способности и безопасности на линии разграничения. В качестве гуманитарных мер предлагается поиск пропавших без вести в Донбассе и разминирование.

Позже Obozrevatel.ua сообщил, что документ был удален официального сайта Мюнхенской конференции.

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