Колонну российско-украинских вездеходов на улицах США сняли на видео

По улицам города Чикаго в США проехалась колонна российско-украинских вездеходов «Шерп». Кадры очевидцев публикует NBC Chicago.

В ролике видно, как пять вездеходов один за другим следуют по проезжей части. Акцию устроил американский рэпер и дизайнер Канье Уэст: из машин поклонникам бесплатно раздавали новые кроссовки собственного бренда музыканта Yeezy. Стоимость одной пары такой обуви составляет 1000 долларов (63 тысячи рублей).

Изначально кроссовки выдавались всем желающим. Затем их можно было получить в обмен на старую пару обуви любой фирмы.

Кампания проводилась в преддверии официального старта продаж.

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